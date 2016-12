Nas bancas a edição 891 do Tribuna da Madeira

“Desejo de Natal? que a doença oncológica tenha um fim”

Bruno Ribeiro é madeirense e faz voluntariado no Instituto Português de Oncologia (IPO – Porto).

Aspectos positivos e negativos de 2016

Na recta final de mais um ano, o semanário Tribuna da Madeira procurou, junto de algumas personalidades madeirenses, fazer um balanço a vários sectores de actividade, como Educação, Saúde, Desporto, Cultura e Sociedade. Os nossos entrevistados falaram sobre os aspectos positivos e negativos do ano que agora termina e expectativas para 2017.

Albuquerque realça compromisso de empenho do Governo

Mensagem de Natal foi dirigida aos madeirenses e portosantenes.

Todos os caminhos vão dar à Noite do Mercado

Os madeirenses voltam hoje a cumprir a tradição natalícia.

Greve é uma “afronta”

Serviços mínimos põem Governo contra sindicato dos trabalhadores da aviação.

Estudantes madeirenses protestam contra preço das viagens aéreas

A campanha apelidada de “um céu de oportunidades” tornou-se um “inferno” para os estudantes madeirenses que estudam fora da ilha.

Muitos não conseguiram vir passar o natal com as famílias face ao valor exorbitante das viagens nesta altura do ano para a Madeira.

O mesmo se passou com emigrantes madeirenses na Suíça que ficaram “retidos”. Nem “a preço de camisa” nem de “bife do lombo”. Os valores escaldam os bolsos.

“Intervenção psicológica na nossa Região enfrenta muitos desafios”

Renato Gomes Carvalho é o novo presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Em entrevista ao Tribuna da Madeira, afirmou que “o conhecimento psicológico é central no apoio ao funcionamento das escolas e do sistema educativo em geral”.

ACIF com orçamento de 4,4 milhões de euros

O orçamento da ACIF para 2017 volta a ter um saldo positivo devido, sobretudo,

à operacionalidade dos fundos europeus. Com efeito, 85% das verbas do orçamento provêm de fundos europeus e 15% de contributos de associados e parceiros da associação.

Solução para o bes dá alento a lesados do banif

Os lesados pelo papel comercial do BES tiveram esta semana a confirmação de que vai ser possível minorar as perdas sofridas com a resolução do banco. A “solução” foi divulgada na segunda-feira pelo primeiro-ministro, tendo António Costa considerado que permite reforçar a confiança no sistema bancário. O Governo Regional espera que em breve seja encontrado um desfecho favorável para a situação do Banif.