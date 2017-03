Presidência da República divulga programa oficial da Peregrinação do Papa Francisco a Fátima

Na sequência do convite feito pelo Presidente da República aquando da sua deslocação à Santa Sé, Sua Santidade o Papa Francisco virá em peregrinação ao Santuário de Fátima. A Presidência da República divulga agora o Programa oficial da Peregrinação de Sua Santidade o Papa Francisco a Fátima, nos dias 12 a 13 de Maio de 2017.

Sexta-feira, 12 de Maio de 2017

14h00 – Partida do Aeroporto de Roma/Fiumicino para Monte Real

16h20 – Chegada à Base Aérea de Monte Real

– CERIMÓNIA DE BOAS-VINDAS

16h35 – ENCONTRO PRIVADO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA na Base Aérea de Monte Real

16h55 – Visita à Capela da Base Aérea

17h15 – Deslocação em helicóptero para o Estádio de Fátima

17h35 – Chegada ao Estádio de Fátima e deslocação para o Santuário em viatura aberta

18h15 – VISITA À CAPELINHA DAS APARIÇÕES – Oração do Santo Padre

21h30 – BÊNÇÃO DAS VELAS na Capelinha das Aparições – Saudação do Santo Padre

– RECITAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO

Sábado, 13 de Maio de 2017

09h10 – Encontro com o Primeiro-Ministro

09h40 – Visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

10h00 – SANTA MISSA no Recinto do Santuário – Homilia do Santo Padre

– Saudação do Santo Padre aos doentes

12h30 – Almoço com os Bispos de Portugal na Casa “Nª Sr.ª do Carmo”

14h45 – CERIMÓNIA DE DESPEDIDA na Base Aérea de Monte Real

15h00 – Partida de avião da Base Aérea de Monte Real para Roma

19h05 – Chegada ao Aeroporto de Roma/Ciampino