Resgate de tripulante do navio mercante “CMA CGM FORT STE MARIE”

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) em articulação com o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), a Força Aérea e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), coordenou, ontem, dia 19 março de 2017, uma operação de resgate médico de um tripulante de 39 anos de idade, do género masculino, nacionalidade filipina, que se encontrava a bordo do navio mercante ” CMA CGM FORT STE MARIE”, com bandeira de França, a navegar a cerca de 431 milhas (798Km) a Nordeste da ilha Terceira, Açores.

Para proceder à evacuação foi solicitada à Força Aérea o empenhamento de um helicóptero EH-101, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o passageiro desembarcado na Ilha Terceira, pelas 23h46, onde era aguardado por uma ambulância do SRPCBA, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital do Santo Espirito.

Na operação esteve envolvida a Marinha (Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada), a Força Aérea (Cento de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e um helicóptero EH-101 sediado na Base Aérea das Lajes), o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo homólogo de França (MRCC GRI-NEZ) , o INEM, através do CODU-Mar e uma ambulância do SRPCBA.