Força Aérea realiza resgate médico nos Açores

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), coordenou, desde as 00h32 do dia 27 de agosto, uma operação de resgate médico de um velejador de 52 anos de idade, que se encontrava com esmagamento da mão e uma deslocação do polegar, a bordo de um veleiro Inglês a navegar a cerca de 467 milhas (865 Km) a Nordeste da ilha de S. Miguel, Açores.

Para proceder à evacuação a longa distância foi solicitado à Força Aérea a ativação de um helicóptero EH-101, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado no Continente, no Aeródromo de Manobra N. º1 de Ovar, pelas 16h08, onde era aguardado pela ambulância do INEM. O velejador acidentado foi posteriormente transportado para o Centro Hospital de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.

Nesta operação para além da Marinha, através do MRCC Delgada, esteve envolvida a Força Aérea com um helicóptero EH-101, uma aeronave de patrulha marítima C-295 e os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e de Lisboa, e o INEM CODU-Mar.