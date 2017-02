No âmbito da segunda edição do projeto de divulgação cultural “Dar a Ver”, iniciativa da responsabilidade da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (Direção de Serviços de Museus e Património Cultural), realiza-se amanhã, dia 11 de fevereiro, pelas 11h, uma visita guiada aos Engenhos do Norte (Porto da Cruz), a cargo de Lídia Góes Ferreira, diretora do Museu Etnográfico da Madeira.