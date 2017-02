Trump faz «inversão de marcha» com a China

A China classificou de “muito boa” a conversa entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecendo a decisão de Washington de se comprometer com a política «Uma só China», princípio é visto por Pequim como uma garantia de que Taiwan é parte do seu território e não uma entidade política soberana.

Depois de ser eleito, Donald Trump disse que iria reconsiderar aquele princípio, que Pequim impõe como a base nas relações diplomáticas com qualquer país, levando aos protestos da China.

A controvérsia sobre a política «Uma só China» começou quando Trump aceitou falar por telefone com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, após vencer as eleições, quebrando com o protocolo mantido pela diplomacia norte-americana há quase 40 anos.