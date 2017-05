Caças chineses interceptaram avião militar dos Estados Unidos

Dois caças chineses interceptaram um avião militar dos Estados Unidos, no Mar do Sul da China, onde Pequim mantém disputas territoriais com vários países vizinhos, avançou a imprensa norte-americana.

De acordo com a NBC News, o modelo norte-americano WC-135 Constante Phoenix estava a realizar uma missão de rotina no espaço aéreo internacional sobre o Mar do Sul da China quando foi interceptado por dois Sukhoi Su-30 chineses.

O WC-135 está concebido para detectar sinais de actividade nuclear na atmosfera.

De acordo com a NBC, a tripulação norte-americana descreveu a intercepção como “pouco profissional”, mas não necessariamente perigosa.

Oficiais norte-americanos insistem que a aeronave operava de acordo com o direito internacional.

A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, afirmou que não ter informações sobre o incidente. O ministério da Defesa chinês recusou também comentar o caso.