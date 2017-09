Templo budista foi deslocado 30 metros

Um templo budista chinês, com 135 anos e duas mil toneladas, foi deslocado 30 metros. A operação decorreu durante duas semanas.

Segundo notícia da France Press, as autoridades de Xangai querem prevenir o risco de incêndio, devido ao elevado número de varas de incenso que são queimados no local diariamente.

O templo do Buda de Jade, visitado por milhares de pessoas todos os dias, está agora num local com mais espaço nas zonas adjacentes. A operação terminou ontem.

De acordo com o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista chinês, as estátuas do edifício foram protegidas e também deslocadas com o mesmo.