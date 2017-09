Estados Unidos sobrevoam a Península da Coreia

Os Estados Unidos enviaram caças e jactos para sobrevoar a Península da Coreia e limites da fronteira do Japão, naquele que foi um treino militar em conjunto com o país nipónico e com a Coreia do Sul, três dias após a Coreia do Norte lançar um míssil que sobrevoou o Japão.

Segundo a Associated Press, estes são os primeiros voos americanos com aparato militar desde que o regime de Pyongyang realizou seu sexto e maior teste nuclear, a 3 de Setembro.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, comprometeram-se a aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte.