Air China suspendeu voos para Pyongyang

A companhia Air China suspendeu os voos entre Pequim e Pyongyang (Coreia do Norte) devido à fraca procura na ligação aérea. Segundo a Associated Press, o último voo partiu na segunda-feira.

A medida agrava o isolamento do regime de Kim Jong-un, sujeito a sanções por parte das Nações Unidas. A China votou a favor da última ronda de sanções à Coreia do Norte, que pretendem pressionar o líder coreano a abdicar do seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

Já em Abril, e durante três semanas, a Air China tinha suspendido os voos para a Coreia do Norte. Nos últimos meses o número de turistas chineses que visitam a Coreia do Norte caiu.