Coreia do Norte acusa Japão de preparar “uma nova invasão”

A Coreia do Norte acusou esta segunda-feira o Japão de “impulsionar a militarização do país” e de preparar “uma nova invasão da península coreana”, após a reeleição de Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, no domingo.

De acordo com o regime de Kim Jong-un, o primeiro-ministro do Japão tentou justificar as eleições antecipadas com a necessidade de enfrentar a Coreia do Norte e, consequentemente, “permanecer no poder e abrir caminho para uma nova invasão da península coreana”.

Em comunicado, o regime advertiu ainda aos “reaccionários japoneses” que a Coreia do Norte “tem uma posição estratégica como potência nuclear”.

Shinzo Abe afirmou esta segunda-feira que a sua “sólida vitória” permite iniciar “medidas contundentes contra a ameaça norte-coreana”, após justificar a realização de eleições antecipadas com a necessidade de fortalecer o Executivo diante dos testes nucleares na Coreia do Norte.