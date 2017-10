Parlamento da Catalunha reage na quinta-feira

Shares

O Parlamento da Catalunha marcou para quinta-feira uma sessão plenária em reacção à decisão do Governo de Madrid de activar o artigo 155 da Constituição, que suspende a autonomia da região catalã.

Carles Puigdemont reagiu convocando o parlamento para decidir a resposta. O objectivo é debater “a tentativa de liquidar o nosso autogoverno e a nossa democracia e atuar em consequência”, disse Puigdemont no fim de semana.

Com a aplicação do artigo 155, Puigdemont não será afastado do cargo, mas irá perder as suas competências, sendo que o novo presidente da Generalitat será escolhido por Madrid.