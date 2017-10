Rio rejeita proposta de Santana Lopes

Shares

O candidato a presidente do PSD, Rui Rio, rejeitou hoje a proposta de Pedro Santana Lopes, o seu adversário já conhecido às próximas eleições internas, para que se realizem debates a dois em todas as distritais. O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto considerou-a “desfasada” do que entende dever ser esta campanha.

“Esta proposta de fazer 20 debates é uma proposta coerente com o estilo do meu adversário, mas desfasada do que eu entendo que devem ser estes três meses que temos pela frente”, referiu Rui Rio, numa nota escrita enviada à Lusa na qual defende que a campanha não deve “ser transformada num espectáculo ambulante pelo país fora”.