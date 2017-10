Jovem de 17 anos fere sete pessoas com um machado na Suíça

Shares

Um jovem de 17 anos, com passaporte da Letónia, feriu sete pessoas com um machado, na Suíça, na noite de domingo. As autoridades já excluíram qualquer motivação terrorista.

O ataque aconteceu em Flums, no cantão de St. Gallen. Segundo informações fornecidas pela polícia, o adolescente terá abordado várias pessoas junto ao posto de correios, fugindo depois ao volante de um automóvel, mas acabou por se despistar e seguiu a pé até uma estação de serviço. Apolícia conseguiu interceptá-lo com uma arma de choques eléctricos e depois com arma de fogo. O agressor acabou por ficar ferido com gravidade.

O jovem terá chegado à Suíça vindo de Riga, em Junho de 2013, mas desde Junho de 2017 que estava referenciado pela polícia. No início de Setembro, a escola profissional onde estudava alertou as autoridades para um comportamento violento, mas os responsáveis que fizeram uma primeira avaliação concluíram que o adolescente não representava perigo imediato.

A polícia revelou que, das sete vítimas, cinco são mulheres. Um dos homens atacado ficou ferido com gravidade.