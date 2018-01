Vereadores do PSD no Funchal foram ao Monte ver as “necessidades” da freguesia

Shares

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal do Funchal deslocaram-se hoje ao Monte para fazer um levantamento das necessidades daquela freguesia.

Uma das lacunas encontradas foi na zona de partidas dos carros de cestos do Monte, onde as instalações de apoio aos Carreiros e aos turistas estão encerradas desde novembro de 2017.

“Não é aceitável que um local como este, um dos ex-líbris do turismo da Região, não dê apoio a quem nos visita e aos Carreiros do Monte”, disse Elias Homem Gouveia.

Para o autarca é urgente que a Autarquia do Funchal proceda à reabertura das instalações de modo a colmatar as necessidades das pessoas. “Constatamos que há uma grande insatisfação junto dos Carreiros, que tal como nós, não entendem por que razões as instalações de apoio se encontram encerradas desde o ano passado, dando um ar terceiro-mundista à nossa Cidade”.

Dizendo que o sector do Turismo tem sido uma das bandeiras da Câmara do Funchal, Elias Homem-Gouveia conclui que “o Turismo está sempre nas palavras e não nos atos do presidente do executivo municipal do Funchal”.