Luís Montenegro e Paulo Rangel não são candidatos à liderança do PSD. Em comunicado, o deputado na Assembleia da República invoca razões pessoais e políticas para ficar fora da corrida. Já Paulo Rangel, eurodeputado em Bruxelas, divulgou um comunicado onde anuncia que não vai candidatar-se, invocando razões de ordem familiar. Pedro Passos Coelho disse no início desta semana que não vai recandidatar-se à liderança do partido.