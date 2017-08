PSD pretende criar gabinete de apoio ao agricultor em Santana

O PSD à Câmara Municipal de Santana apresentou, esta quinta-feira, na Achada do Marques, na freguesia da Ilha, as principais propostas na área da agricultura.

João Gabriel sublinhou que a primeira medida será a criação de um gabinete de apoio ao agricultor, que será “o intermediário mais próximo dos agricultores, de forma a que as suas motivações, as suas expetativas e as suas necessidades sejam respondidas de uma forma objetiva e real e em tempo útil”. Por exemplo, no que se refere ao aproveitamento dos recursos financeiros disponibilizados Governo Regional e de fundos comunitários e também pela sua atividade na área agrícola. “Temos forçosamente de rentabilizar esses apoios comunitários para realizar algumas infraestruturas de apoio para os agricucultores, tais como reservatórios de água porque no pico do Verão verificamos muita falta de água nas várias freguesias do concelho de Santana e também nalgumas acessibilidades, como os caminhos agrícolas”, disse.

O candidato salienta que é preciso fazer um levantamento de modo a que se possa responder de uma forma pro-ativa das necessidades ao nível das acessibilidades às propriedades agrícolas.

Outra medida será a revitalização da feira agrícola e refletir sobre a prossibilidade de expandir esta iniciativa a todas as freguesias de Santana.

João Gabriel pretende também melhorar o escoamento dos produtos, através de um projeto já desenvolvido pelo executivo anterior do PSD e que continuou na vereação atual, denominado ‘Madeira Agrícola’ que já escoou mais de 200 toneladas de produtos agrícolas de todo o concelho.

“Só assim é que poderemos, em cooperação institucional e estratégica com o Governo Regional, com as várias instituições e algumas unidades hoteleiras e de restauração, ser mais objetivos e mais significativos naquilo que é a intervenção da governação autárquica por parte deste projeto”, sublinhou o candidato, reconhecendo também “o papel fundamental que os agricultores têm na nossa economia do concelho de Santana”.