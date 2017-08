”Libertem Willy’ no Museu da Baleia

O Museu da Baleia da Madeira apresenta, esta sexta-feira, dia 25, o filme ‘Libertem Willy’, o 2º de 4 filmes que compõem o ciclo de cinema CineMar 2017, integrado no projeto de dinamização cultural da Instituição. É de caráter gratuito e será exibido no jardim do museu com vista e ao som do mar.

Todos os filmes seleccionados remetem para temáticas abordadas na Instituição.

Este filme em particular, que agrada a miúdos e graúdos, conta a história de um jovem que faz amizade com uma orca. Prende o espectador pela carga emocional, mas retrata também a problemática dos animais em cativeiro, sensibilizando para a necessidade de respeitar e proteger as espécies.