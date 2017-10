Passos Coelho não se recandidata à liderança do PSD

Shares

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou hoje na reunião da Comissão Política Nacional que não se irá recandidatar ao cargo nas próximas eleições directas. A informação é avançada pela agência Lusa.

Na corrida à sucessão de Passos deverá estar Rui Rio, o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto. Em declarações à revista Visão desta semana, Rio confirmou a candidatura, assinalando necessidade do partido virar de página depois do desaire nas eleições autárquicas do último domingo.

“As próximas eleições internas têm de reflectir a vontade de mudança dos portugueses”, disse o ex-autarca do Porto.