Pedro Passos Coelho vai deixar a Assembleia da República assim que sair do cargo de líder do PSD. Segundo o Diário de Notícias, esta decisão está relacionada com o desejo de não andar a “rondar”

“Tenho 53 anos, não deixo de expressar as minhas ideias, mas não andarei a rondar e assombrar quem ficar. Desejo do fundo do coração o melhor para o meu partido e para o meu país”, disse o líder social-democrata no discurso proferido durante o Conselho Nacional do PSD.

A não recandidatura do actual líder do PSD está relacionada com os resultados autárquicos, que o deixa “sem margem de manobra” para continuar à frente do partido. Para Passos Coelho, uma recandidatura seria “resistir a ceder um lugar a quem tem melhores ideias para levar o partido a bom porto”.

Pedro Santana Lopes (provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) e Rui Rio (ex-presidente da Câmara Municipal do Porto) são “quase” certezas na corrida pela liderança do PSD. Fora da corrida ficaram Paulo Rangel e Luís Montenegro.

As eleições directas para a liderança do PSD deverão realizar-se no fim de semana de 17 e 18 de Dezembro.