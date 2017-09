Príncipe Alberto II do Mónaco visitou o Monte

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhou o Príncipe Alberto II do Mónaco na sua visita ao Monte, prosseguindo a agenda oficial do monarca na cidade.

Depois de ambos terem descerrado, ontem, a placa toponímica no Largo Príncipe Alberto I do Mónaco e inaugurado, no Museu de História Natural do Funchal, a exposição temporária “Um Príncipe Explorador. Alberto I do Mónaco e a Madeira”, ambas em honra do tetravô do atual monarca, hoje foi a vez de visitar uma das freguesias mais carismáticas do concelho. O Príncipe Alberto II teve, assim, a oportunidade de subir de teleférico e descer de carros de cesto, bem como de conhecer a Igreja de Nossa Senhora do Monte, o túmulo do Imperador Carlos I da Áustria e, por fim, de prestar homenagem às vítimas da tragédia que afetou a freguesia no passado mês de agosto, numa cerimónia que decorreu em privado na Igreja.