GR estima produção de uvas na ordem das 4 mil toneladas

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, tem acompanhado as vindimas e a entrega de uvas por parte dos viticultores nas diferentes casas do sector do vinho.

Até ao momento a campanha deste ano está-se a efetuar com normalidade e as uvas apresentam na generalidade uma boa qualidade. “Há registo de uns dias de chuva a norte, mas o impacto na qualidade e quantidade é residual. Por agora é de enaltecer todo o esforço que tem sido feito na recolha de uvas pelas várias casas e pelo IVBAM que está no terreno a atestar a qualidade que se pretende”, disse Humberto Vasconcelos.

Este ano estima-se uma produção na ordem das 4 mil toneladas de uvas.