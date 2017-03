Coreia do Norte quer atingir bases americanas no Japão

A Coreia do Norte afirmou que os quatro mísseis balísticos lançados na Zona Económica Exclusiva do Japão faziam parte de um exercício com vista a atingir, “se necessário”, as “bases das forças imperialistas norte-americanas de agressão no Japão”.

Segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, o líder Kim Jong Un supervisionou pessoalmente os lançamentos. Os quatro mísseis balísticos foram lançados quase em simultâneo e voaram cerca de 1.000 quilómetros.

“Três deles caíram do nosso país”, disse o primeiro-ministro japonês no parlamento.

O Japão e os Estados Unidos já pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que terá lugar amanhã.

As resoluções da ONU proíbem à Coreia do Norte qualquer utilização da tecnologia dos mísseis balísticos, mas todas as sanções lançadas após o primeiro teste nuclear não tiveram qualquer efeito.

O regime de Pyongyang classifica estes mísseis balísticos como armas defensivas.