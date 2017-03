Grande adesão na substituição de veículos a combustão por veículos elétricos

O Fundo Ambiental recebeu 119 candidaturas por parte da administração local (o que representa mais de um terço das autarquias) para a compra de veículos elétricos para os serviços urbanos ambientais, um investimento cujo valor total ascende aos 20 milhões de euros.

As candidaturas apresentadas perfazem 361 veículos elétricos, com destaque para a aquisição de 116 varredouras, aspiradoras ou lavadouras, e de 245 veículos destinados ao apoio a serviços ambientais, incluindo limpeza urbana e jardins. As candidaturas preveem ainda a instalação de 150 postos de carregamento.

Os municípios manifestaram a maior adesão a esta medida (que retira do território nacional 339 veículos a combustão), tendo apresentando 83 candidaturas. Seguem-se as freguesias, com 20 candidaturas, e as empresas municipais, serviços municipalizados e associações de municípios, com 16 candidaturas.

A Câmara Municipal do Porto destaca-se pela candidatura de maior expressão, no valor de 341 mil euros, seguindo-se o município de Viseu, com 178 mil euros, e o de Ponte de Sor, com 160 mil euros.