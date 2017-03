Red Bull Air Race deverá voltar ao Porto

A Red Bull Air Race, competição que em 2007 e 2009 atraiu milhares de pessoas às margens do rio Douro, voltará aos céus do Porto e de Gaia neste Verão. O anúncio formal do regresso está marcado para esta quarta-feira.

A Câmara Municipal do Porto convocou uma conferência de Imprensa para “apresentação de um grande evento internacional”, em conjunto com a Câmara de Gaia e o Turismo do Porto e Norte. Segundo o JN, trata-se da prova de aviões que tem nome da famosa marca de bebidas energéticas.

Os aviões da Red Bull Air Race deverão estar no norte do País no fim de semana de 2 e 3 de Setembro. Essa é uma das etapas que ainda estão por anunciar no site da competição.