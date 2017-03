A Marinha tem um novo Superintendente do Material. O vice-almirante António Rocha Carrilho tomou posse ontem como Superintendente do Material, rendendo no cargo o vice-almirante Mendes Calado.

A cerimónia realizou-se na Casa da Balança, em Lisboa, e foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante António Silva Ribeiro.