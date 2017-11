Presidente iraniano declara o fim do Estado Islâmico

Shares

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, declarou hoje o fim do grupo Estado Islâmico, através de uma declaração transmitida pela TV estatal.

“O Estado Islâmico é um grupo terrorista que foi alimentado e armado pelas principais potências mundiais e alguns países reaccionários da região”, denunciou o presidente do Irão referindo-se aos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita.

Na mesma transmissão, o presidente iraniano afirmou que a “erradicação” do Estado islâmico da Síria foi possível graças a uma luta conjunta que contou com a ajuda e participação do Irão.

“A maior parte do trabalho foi realizado pelo povo e pelos exércitos da Síria, do Iraque e do Líbano. Nós ajudamos, com base no nosso dever religioso islâmico”, sublinhou Rouhani.