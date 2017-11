SEF detém três cidadãos por crimes de tráfico de seres humanos

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) levou a cabo, esta semana, uma série de operações, no decurso de uma investigação criminal relacionada crimes de tráfico de seres humanos para exploração da mendicidade e criminalidade associada. A investigação do SEF, iniciada há já um ano, culminou com a detenção de três cidadãos do leste europeu, com idades compreendidas entre os 21 anos e os 46 anos, e na institucionalização de vários menores. Os três cidadãos detidos foram presentes ao Juiz de Instrução Criminal do Porto que determinou a sua prisão preventiva enquanto durar o inquérito.

Nas operações, que decorreram na cidade do Porto, foram buscados 2 domicílios, nos quais foram identificados 13 cidadãos estrangeiros, entre adultos, jovens e crianças utilizados na mendicidade. Nas buscas foi apreendido um elevado número de documentos que traduzem o modus operandi do grupo criminoso, as atividades, forma de transporte e de exploração de crianças e jovens menores na mendicidade e em furtos em estabelecimentos em todo o território nacional.

Para a compreensão do modus operandi do grupo criminoso foi essencial a cooperação internacional na troca de informação policial, assim como as diversas sinalizações efetuadas pela Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana a nível nacional, relacionadas com falsos peditórios, mendicidade e furtos em estabelecimentos, envolvendo menores e jovens adolescentes, os quais eram utilizados para se aproximarem dos transeuntes.

As ações foram levadas a cabo por 20 inspetores do SEF, com o apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Associação para o Planeamento da Família.