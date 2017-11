Porto não terá a sede da Agência Europeia do Medicamento

Shares

A cidade do Porto foi eliminada esta segunda-feira na votação no Conselho da União Europeia para escolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), que vai abandonar o Reino Unido devido ao Brexit.

Passaram à segunda volta da eleição que decorreu no Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, as cidades de Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Milão (Itália).

Na primeira volta da votação, o Porto recolheu 10 votos, tendo sido a sétima cidade mais votada.

Amesterdão é a cidade que vai acolher a EMA.