XV Feira das Vontades é de enaltecer

Shares

A Vereadora Idalina Perestrelo representou a Câmara Municipal do Funchal na cerimónia de abertura da XV Feira das Vontades, uma iniciativa da Casa do Voluntário – IPSS, que assinala o Dia Internacional do Voluntariado pela décima quinta vez consecutiva. A Feira realiza-se até domingo na Placa Central e na Praça da Restauração e conta com a colaboração de mais de 60 instituições madeirenses de solidariedade social.

Idalina Perestrelo elogiou, na ocasião, o trabalho da Casa do Voluntário, que promove a Feira das Vontades desde 2003, com o objetivo de mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições da região que colaboram com voluntários, bem como partilhar experiências, trocar informações e, por esta via, incentivar a prática do voluntariado, o que a autarca considera “uma expressão de cidadania ativa que nos cabe a todos enaltecer.”

A Vereadora remata que “a Câmara Municipal do Funchal tem na promoção da participação cívica uma das suas estratégias fundamentais e a Feira das Vontades é um palco privilegiado para reafirmarmos isso mesmo e para darmos o valor ao trabalho desenvolvido tão meritoriamente por cada uma destas instituições.”