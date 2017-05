Espaços museológicos associam-se à Noite Europeia dos Museus

Os espaços museológicos tutelados pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, nomeadamente o Museu Quinta das Cruzes, o MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e o Universo de Memórias, associam-se uma vez mais às comemorações da Noite Europeia dos Museus, uma iniciativa criada pelo Ministério Francês da Cultura e Comunicação, e que se celebra amanhã, dia 20 de maio. Num horário de funcionamento noturno e com entradas gratuitas, estão previstas várias atividades em cada um dos três espaços.

O Centro Cívico e Cultural Universo de Memórias associa-se a esta comemoração abrindo portas gratuitamente das 18 às 24 horas de amanhã. Para esta noite, estão previstas visitas guiadas à exposição permanente, de 15 em 15 minutos, sendo a primeira às 18 horas e a última às 24 horas. As visitas fazem-se em português e inglês, com a duração de 30 minutos cada. Já pelas 19h30, os visitantes serão brindados com uma atuação dos alunos da GIG – Escola de Música.

O Museu Quinta das Cruzes funcionará no horário normal de sábado, reabrindo depois entre as 19 e as 24 horas, altura em que as entradas serão gratuitas.

A noite será sobretudo de música com um concerto pelo grupo MedioAtlântico que, a partir das 19h15, nos jardins do museu, realiza uma atuação de homenagem aos 90 anos do nascimento do compositor brasileiro António Carlos Jobim. A partir das 20h10 será a vez do grupo “Black & White Dixieland Jazz Band” realizar um concerto também nos jardins do museu. Finalmente, a partir das 22 horas, haverá uma sessão musical com o Orquestrofone.

Além dos momentos musicais, estão previstas duas visitas guiadas, entre as 21 e as 22 horas e das 22h30 às 24 horas.

No MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira também se irá celebrar a Noite Europeia dos Museus. O espaço abre amanhã em horário alargado, entre as 14 e as 22 horas, com entradas gratuitas a partir das 18 horas.

Às 15 horas terá lugar uma oficina criativa de desenho a cargo do Serviço Educativo, atividade orientada especificamente para famílias (pais e filhos). Pelas 17 horas terá lugar uma visita orientada e a partir das 19h30, um concerto pelo bandolinista Norberto Cruz. Este interlúdio musical ocorrerá no circuito expositivo principal do Museu e procurará estabelecer um diálogo com o acervo da instituição, apresentando um repertório contemporâneo e de caris experimental.

Pelas 21 horas e ainda integrado no programa de comemorações da Noite Europeia do Museus, realizar-se-á, em estreia absoluta na região, um espetáculo de Dança Contemporânea pelo grupo Incorporarte, com o título “Rien de Rien”, projeto da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, numa parceria com a Câmara Municipal da Calheta e com o MUDAS.