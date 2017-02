Mais de 300 baleias morrem encalhadas na Nova Zelândia

Mais de 300 baleias-piloto morreram esta sexta-feira, na Nova Zelândia, depois de mais de 400 terem ficado encalhadas na Golden Bay, no noroeste da ilha Sul. Equipas de resgate lutaram contra o tempo para manter vivas as baleias sobreviventes, à espera da subida da maré. Foi o maior incidente com baleias encalhadas na Nova Zelândia.

Em Fevereiro de 2015 foi organizada uma operação para tentar salvar 200 baleias-piloto que ficaram presas na mesma zona, mas a maior parte acabou por morrer no local. A baía Golden, com águas pouco profundas, é conhecida por este tipo de incidentes.

A baleia-piloto é um mamífero da família dos cetáceos, atinge os 8,5 metros e tem uma coloração negra.

Presente em todos os oceanos do mundo, é comum ver-se exemplares da baleia-piloto ao largo das ilhas dos Açores.