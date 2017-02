Blair diz que futuras gerações serão prejudicadas pelo Brexit

Tony Blair, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, lançou hoje uma campanha contra o Brexit, apelando ao povo britânico para mudar de opinião sobre a saída do país da União Europeia (UE). Blair considera que a decisão pode “prejudicar” as futuras gerações.

O antigo governante argumentou que o voto no referendo pela saída foi “baseado num conhecimento imperfeito” e que os britânicos votaram sem conhecerem as verdadeiras condições do Brexit.

“Como as condições se vão tornando mais claras, é direito deles mudarem de opinião”, disse. “A nossa missão é persuadi-los a fazê-lo.”