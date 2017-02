Batalha das Limas 2017 conta com a presença de 9 camiões

A Batalha das Limas 2017 vai realizar-se a 28 de fevereiro, terça-feira, entre as 15h00 e as 19h00, na Avenida Infante Dom Henrique, cidade de Ponta Delgada. Nesta iniciativa vão participar 8 equipas, com 9 camiões, das freguesias de São Vicente Ferreira, São José, São Sebastião, São Pedro, São Roque, Fajã de Baixo, Santa Clara e Livramento.

Para que a Batalha das Limas se torne possível, e como habitualmente acontece, o reservatório do Paim, dos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento), estará aberto das 09h00 às 13h00, no dia 28 de fevereiro, para o abastecimento dos bidões onde são colocados os sacos plásticos cheios de água.

A partir das 14h30 haverá a concentração das equipas junto aos tanques de óleo de Santa Clara e a circulação ficará condicionada na Avenida Infante Dom Henrique e Avenida Doutor João Bosco Mota Amaral. Durante esta iniciativa, o trânsito estará proibido na Avenida Infante Dom Henrique, da Praça Vasco da Gama até ao Clube Naval.

No local, estarão agentes da PSP – Polícia de Segurança Pública e uma ambulância de prevenção, para garantir aos visitantes e participantes uma batalha em segura.