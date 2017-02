Reforçando o seu compromisso com a promoção do cinema em Portugal e procurando disponibilizar os melhores conteúdos em cada momento, o MEO lança numa associação com o Cinemundo a primeira longa-metragem realizada por Diogo Morgado: MALAPATA. Com estreia marcada para 16 de março, MALAPATA materializa uma aposta do MEO na divulgação do talento nacional e na introdução de conceitos inovadores.