Consolidador.com e Transavia promovem workshop em março

O Consolidador.com anunciou, em comunicado, um Workshop em parceria com a Transavia, que irá realizar-se no próximo dia 8 de março, pelas 9h30, no International Design Hotel, em Lisboa. Os agentes presentes no workshop vão ter a possibilidade de ganhar uma viagem para duas pessoas à saída do Porto, Lisboa, Funchal ou Faro para um destino operado pela Transavia.

Na iniciativa vai ser lançado também um concurso exclusivo aos agentes do Consolidador, entre outras surpresas.

As inscrições são limitadas a 20 participantes e deverão ser confirmadas até dia 6 de Março para o email comercial@consolidador.com.

Na ocasião, vão ser também abordadas questões práticas e temas/ferramentas úteis ao dia a dia dos agentes de viagem.

Este é o primeiro da série de Workshops de 2017 que dão seguimento ao projecto “Nós Consolidamos…” que teve início em 2014 e que tem como objectivo “criar uma maior aproximação entre as agências de viagem não IATA e as companhias aéreas”, pode ler-se no comunicado.