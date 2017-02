Escolas do Corvo e da Terceira galardoadas com Prémio Escolar Montepio 2016

As escolas básicas integradas Mouzinho da Silveira, no Corvo, e dos Biscoitos, na Terceira, foram galardoadas na edição de 2016 com o Prémio Escolar atribuído pela Fundação Montepio. Os prémios, no valor pecuniário de 6.000 euros, distinguem “o mérito, a inovação e a excelência” dos estabelecimentos de ensino público, segundo divulgou a instituição.

Esta iniciativa da Fundação Montepio, que já conta com oito edições, visa “eleger projetos inovadores e de qualidade, em articulação com as diversas áreas de aprendizagem, preferencialmente Matemática, Língua Portuguesa, História, Ciências, Cidadania e Ambiente, cujo impacto das ideias e conteúdos intervenham e repliquem as boas práticas junto de toda a comunidade escolar e local”.

O Prémio Escolar Montepio 2016, além das duas escolas dos Açores, foi igualmente atribuído a outros três agrupamentos escolares, da Madeira, Bragança e Montijo.

Os prémios concedidos, segundo a Fundação Montepio, destinam-se exclusivamente à aquisição de equipamento, realização de visitas de estudo e formação dos docentes.