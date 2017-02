Teatro Aberto condecorado Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o Teatro Aberto como Membro Honorário da Ordem de Instrução Pública, numa cerimónia que precedeu o espetáculo “O Pai” que se encontra em exibição na Sala Azul do Teatro Aberto.

Após a intervenção do Diretor Artístico do Teatro Aberto, João Lourenço, o Presidente da República usou da palavra, tendo no final da sua intervenção entregue as insígnias. Esta condecoração havia sido anunciada, nesta mesma sala, pelo Presidente da República em 29 de junho de 2016 na “Comemoração dos 40 anos do Teatro Aberto à Cidade de Lisboa”.

A peça a que o Presidente da República depois assistiu, “O Pai”, tem texto do dramaturgo francês Florian Zeller, encenação de João Lourenço, e no elenco os atores Ana Guiomar, João Perry, João Vicente, Patrícia André, Paulo Oom e Sara Cipriano.