Detenção de suspeito de incêndio na Ilha do Faial

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem em flagrante delito pela posse de arma proibida, que está também fortemente indiciado pelas presumíveis práticas dos crimes de furto qualificado e incêndio, ocorridos recentemente numa vivenda na ilha do Faial.

Aproveitando-se da ausência dos proprietários da habitação, o detido introduziu-se por escalamento no seu interior, furtou diversos objetos e, seguidamente, com provável intuito de ocultação de vestígios, ateou-lhe fogo, tendo as chamas produzido danos de valor consideravelmente elevados, os quais só não foram ainda mais avultados devido à pronta intervenção dos bombeiros.

Na realização das diligências investigatórias, contou-se com o apoio da PSP da Horta.

O detido, de 34 anos de idade, assistente operacional, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.