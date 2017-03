Jay Z é o primeiro rapper no “Hall of Fame” é o primeiro rapper a entrar no Songwriters Hall of Fame (Hall da Fama dos Compositores).

Segundo a presidente do Songwriters Hall of Fame, Linda Moran, o rapper já tinha estado bastante perto de conseguir esta nomeação em anos anteriores.

“Isto é uma vitória para nós. Lembro-me bem de quando achavam que o rap era uma moda passageira. Agora estamos ao lado de alguns dos maiores compositores da história”, escreveu Jay Z, no Twitter.