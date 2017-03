Museu Francisco Lacerda expõe “Máquinas do Tempo”

O Museu Francisco Lacerda, em São Jorge, tem patente até 30 de abril uma exposição intitulada “Máquinas do Tempo”, que pretende dar a conhecer a Coleção Carlos Martins, uma das mais interessantes coleções desta instituição. Trata-se de uma coleção de máquinas fotográficas pertencentes a Carlos Martins, natural de Ponte de Lima e emigrante no Canadá, cuja ligação aos Açores e a São Jorge, em particular, se deve ao seu casamento com uma Jorgense.

O seu gosto pela coleção de máquinas fotográficas revelou-se a partir da década de 90, tendo doado parte do seu espólio ao Museu Francisco Lacerda, em 2001.

Esta exposição pretende retratar a vida dos Jorgenses nos seus variados aspetos, mas também homenagear a imagem dos fotógrafos que, em São Jorge, foram espetadores do passado e que, através da objetiva, perpetuaram aspetos marcantes da história dos Açores.

A exposição “Máquinas do Tempo” pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 09H30 às 17H00 e, aos fins de semana e feriados, entre as 12H00 e as 17H00.