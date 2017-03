Plano ‘Açores Export 2017’ promove potencial exportador das empresa

O plano ‘Açores Export 2017’, inserido na estratégia de incremento de exportações de produtos e serviços regionais desenvolvida pelo Governo dos Açores, contempla múltiplas iniciativas e diversos apoios às empresas, designadamente participação em feiras, atividades promocionais e organização de missões empresariais, com o objetivo de promover a notoriedade externa da Região e, em particular, a das empresas e produtos ‘Marca Açores’, potenciando novos negócios.

No âmbito deste plano, implementado pela Vice-Presidência do Governo, através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, a Região vai participar com um stand no SISAB PORTUGAL 2017 – Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, que decorre de 6 e 8 de março, em Lisboa.

Neste certame, onde são esperados mais de 1.600 compradores internacionais provenientes de cerca de 110 países para negociarem com cerca de 500 expositores e comprarem exclusivamente marcas e produtos portugueses, vão estar representadas 31 empresas regionais de diversos setores, como lacticínios, carne, conservas, peixe, chá, compotas e licores, entre outros.

Ainda a nível nacional, o ‘Açores Export 2017’ prevê também a participação da Região na Alimentária, outro relevante evento que, pelo seu modelo de funcionamento e dimensão, permite às empresas regionais o contacto direto com importadores de todo o mundo.

A nível internacional, este plano prevê a participação das empresas açorianas em feiras como a Salón de Gourmets, em Madrid, a TottoFood, em Milão, a Portugal Expo, no Luxemburgo, e a SIAL, em Toronto. Ainda relativamente ao mercado externo, está contemplada a realização de campanhas publicitárias e ações promocionais em pontos de venda estratégicos nos Estados Unidos da América.

No ‘Açores Export 2017’ estão ainda inscritas mais ações desenvolvidas através do programa Azores Buyers Exchange, promovendo a visita de potenciais importadores, nacionais e estrangeiros, ao arquipélago.

Este programa tem permitido a concretização de novos negócios, através do contacto direto com os empresários e as empresas regionais. Por outro lado, com o objetivo de aumentar a visibilidade e comercialização dos produtos regionais junto do consumidor final, em especial os detentores da Marca Açores, o plano ‘Açores Export 2017’ prevê a realização de ações promocionais também no arquipélago.

Estas ações, que integram a participação de empresas das nove ilhas, inserem-se na política de incentivo à implementação de estratégias de proximidade e do desenvolvimento de novas oportunidades de negócio no mercado interno regional por parte da produção agroalimentar, designadamente por via do crescimento do setor turístico.

Promover a exportação dos principais setores económicos da Região, com especial relevância para o setor agroalimentar, apoiar a capacitação das empresas açorianas no seu processo de internacionalização, fomentar a cooperação entre empresas, reduzir as importações e promover e valorizar os produtos regionais são, assim, alguns dos objetivos norteadores do plano ‘Açores Export 2017’.