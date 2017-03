Marcha Mundial do Clima a 29 de abril

Os movimentos participantes no 2.º Encontro Nacional pela Justiça Climática anunciaram que a Marcha Mundial do Clima em Portugal se realizará a 29 de abril.

A iniciativa, anunciada no encerramento do encontro, foi agendada em resposta ao apelo de realização de uma manifestação internacional nesse dia, emitido pelo “People’s Climate Movement”, surgido nos Estados Unidos para protestar contra as políticas climática e energética do novo Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Em Portugal, a questão mais urgente no combate às alterações climáticas é a anulação de todos os contratos de concessão para a exploração de petróleo e gás no mar e em terra”, precisou a Climáximo, uma das organizações participantes no encontro, em comunicado enviado à imprensa.