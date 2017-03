Açores investem 1,5 milhões de euros no Centro de Apoio ao Idoso da Madalena

A Secretária Regional da Solidariedade Social presidiu ontem à cerimónia de lançamento da primeira pedra do Centro do Apoio ao Idoso da Santa Casa da Misericórdia da Madalena, no Pico, um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros do Governo dos Açores que vai ampliar e requalificar as respostas sociais asseguradas pela instituição junto da terceira idade.

Na ocasião, Andreia Cardoso destacou o empenho do Governo dos Açores na adequação da Rede Regional de Equipamentos Sociais às novas dinâmicas demográficas, “tendo sempre valorizado as respostas especializadas e de proximidade dirigidas à população idosa”.

“Essas dinâmicas demográficas vêm reabrir e alargar o debate em torno das questões que se prendem com a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, tornando-se cada vez mais prioritário repensar o apoio aos mais velhos”, salientou Andreia Cardoso.

Para a titular da pasta da Solidariedade Social, “foi precisamente nesse contexto que o Governo dos Açores quis garantir, desde o seu primeiro dia de trabalho, que era parte não apenas integrante, mas participante nesse processo”, designadamente adequando as políticas públicas às novas necessidades dos idosos.

O apoio aos cuidadores também está previsto na obra que agora se inicia e que, revelou Andreia Cardoso, “contará, entre outros aspetos, com camas para descanso do cuidador, com um centro de noite e com condições melhoradas para o desenvolvimento das atividades que já desenvolviam, nomeadamente enquanto lar, centro de dia e apoio ao domicílio”.

A obra do Centro do Apoio ao Idoso da Santa Casa da Misericórdia da Madalena tem um prazo previsto de cerca de um ano e vem somar-se a um conjunto de intervenções, entre requalificações e construções, em ilhas como São Miguel, Terceira, Pico, Flores ou Corvo.