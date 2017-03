O Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira reúne-se hoje com os enfermeiros que trabalham no Atalaia Living Care.

O encontro está agendado para as 14 horas e, na agenda, estão temas como as condições de trabalho na instituição,os horários de serviço e as implicações na actividade laboral, assim como as medidas de luta a adoptar.