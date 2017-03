Concurso “Inovar pela Ética no Desporto” – candidaturas até abril

A Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude/Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), em colaboração com a Direção-Geral da Educação/Programa do Desporto Escolar acabam de lançar o concurso “Inovar Pela Ética no Desporto”.

O PNED tem como missão promover a vivência dos valores éticos no desporto aplicada a todas as áreas da sociedade.

Com o lançamento deste concurso pretende-se apoiar o desenvolvimento de projetos de intervenção social que promovam a ética desportiva, cujo custo máximo de implementação não poderá exceder dois mil euros. Podem candidatar-se a este desafio estudantes do ensino secundário de todas as escolas do país, organizados em equipas de três.

Os projetos deste ano estão subordinados ao tema “(Re)educando os pais no Desporto”, e deverão versar sobre o envolvimento da família no lema da ética, fomentando a ideia de que os pais devem participar na formação ética desportiva dos filhos, em colaboração com os treinadores.

As candidaturas devem ser submetidas online até ao dia 4 de abril de 2017, através da página da Universidade Europeia criada para o efeito: http://info.europeia.pt/concurso-desporto.

Os autores dos projetos classificados nos três primeiros lugares do concurso “Inovar Pela Ética do Desporto” serão premiados com bolsas de estudo para as licenciaturas da Universidade Europeia da área científica do Desporto – Gestão do Desporto e Ciências do Desporto e da Atividade Física. A bolsa a atribuir à equipa vencedora financia metade da propina total de qualquer uma das licenciaturas da área de desporto enquanto os segundos classificados recebem bolsas equivalentes a 25 por cento e os terceiros a 10 por cento do valor total da propina.