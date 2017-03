StartWEB tem fomentado talento e iniciativa empreendedora

A To-Do Shirt, um dos projetos vencedores da 4ª edição do programa StartWEB, uma iniciativa da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira, foi apresentado publicamente, na última sexta-feira, numa sessão temática realizada no Colégio dos Jesuítas (Universidade da Madeira) onde também se falou sobre como a tecnologia molda o turismo local, numa conferência a cargo de Ana Isabel Portugal.

A To-Do Shirt (www.todoshirt.com) um projeto da responsabilidade de Magna Pimenta e Alexandre Caires, visa criar uma nova experiência on-line para o mercado turístico. E foi exatamente por esse enfoque na experiência que já na Cidade do Empreendedor (iniciativa da AJEM onde a To-Do Shirt marcou presença), “o projeto saltou logo à vista, pela diferença e sobretudo pelo contributo que deixava ao turismo da Madeira”, admitiu o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que marcou presença na sessão temática.

O Secretário Regional sublinhava que “hoje podemos partilhar tudo, podemos tecnologicamente partilhar toda a informação, mas não há como saborear, não há como sentir, não há como memorizar através da experiência” e acrescentava: “é o valor da experiência que vocês (Magna e Alexandra) estão a fazer neste projeto. Estão a querer exportar um conjunto de experiências e, ao mesmo tempo, fazer que seja esta a razão de querer o vosso produto”

Sobre o projeto hoje apresentado, Eduardo Jesus afirmava que está focado naquilo que realmente interessa: a memória por via da vivência. “Esse aspeto é determinante, porque é realmente isso que nos distingue como um destino turístico. Não queremos aqui experiências que são repetidas em qualquer sítio do mundo. Queremos as nossas experiências”.

Mas além de ser um projeto inovador, o Secretário Regional sublinhava outro mérito da To-Do Shirt. “Há uma mensagem fortíssima que aqui deixam estes dois empreendedores, pois eram duas pessoas que não tinham emprego e foi através deste projeto que encontraram também uma forma de ter uma ocupação profissional, mas uma ocupação riquíssima porque põe a Madeira numa simples t-shirt e isso é extremamente importante”.

O governante referiu ainda que através do StartWEB, projeto iniciado em 2013, tem havido um fomento ao talento e à iniciativa empreendedora. “Ao longo de 4 edições foram 77 as equipas e 200 empreendedores que por aqui passaram, e isso mostra o entusiasmo das pessoas”.

Além disso, recordou o conjunto alargado de estímulos ao empreendedorismo que o Governo Regional tem vindo a apostar, como os sistemas de incentivo (através do IDE), as várias iniciativas das Startup Madeira como o RS4E, as Oficinas do Empreendedores e mesmo o StartWEB. Eduardo Jesus referiu ainda o lançamento que decorreu esta manhã, na Ribeira Brava, do RobôBrava, que também visa ensinar por meio de experiências.

Há que sublinhar ainda que no dia 24 de março haverá nova sessão temática do StartWEB, desta feita às 14 horas no Campus da Penteada, e onde será apresentado um dos outros projetos vencedores da 4ª edição daquele programa: o “Keepers of Intheris” um jogo de estratégia para PC.