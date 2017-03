Startup Madeira promove o evento “Gaming Startups”

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira, promove, na próxima sexta-feira, dia 24 de março, o evento “Gaming Startups”. Trata-se de mais uma sessão temática no âmbito do projeto StartWEB, dinamizado pela Startup Madeira, e que vai decorrer entre as 14 e as 16 horas, no piso -1 do Tecnopólo.

A iniciativa terá como ponto alto a apresentação oficial do “Keepers of Intheris”, uma das equipas vencedoras da 4ª edição do referido programa de aceleração.

“Keepers of Intheris” é o nome de um jogo de estratégia, por turnos, desenvolvido para PC e jogado por 2 equipas. A ideia inicialmente foi testada em ambiente universitário pela Tatiana e pelo Yuri, estudantes do mestrado em Engenharia Informática na Universidade da Madeira. Com o auxílio de mais 2 colegas – João, Engenheiro Bioquímico e Juan – Designer, concorreram ao StartWEB com o objetivo de desenvolver a versão WEB do Keepers of Intheris. Durante 6 meses, na incubadora da Startup Madeira, a equipa desenvolveu e testou todas as mecânicas de jogo e agora o projeto está pronto a ser apresentado publicamente.

Além deste momento, a sessão temática de sexta-feira conta com a presenta de vários oradores convidados, nomeadamente: Ivan Barroso (game designer, autor de livros e docente na ETIC – Escola de Tecnologias, Inovação e Criação), Ricardo Flores Santos, (publisher e empreendedor) e ainda David Amador (developer e fundador da UPfall Studios). A entrada no evento é livre.