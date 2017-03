Açores convidam visitantes da BTL ‘a entrar num trilho de emoções e experiências’

Os Açores voltam a marcar presença na BTL – Feira Internacional de Turismo, que decorre em Lisboa de 15 a 19 de março, convidando os visitantes a entrar num trilho de emoções e experiências.

Nesta edição do certame, pretende-se consolidar a transição para um tipo de natureza ativo e fortalecer a ligação entre a contemplação da paisagem e o usufruto de atividades de animação turística, permitindo evidenciar as inúmeras possibilidades existentes, em terra e no mar, em cada uma das nove ilhas do arquipélago, enquanto desafio de desenvolvimento do setor.

A presença da Região neste evento envolve um stand com 720 metros quadrados, com cerca de 30 módulos de negócio para as empresas do setor, um trilho virtual e uma agenda com mais de 30 eventos, onde se destacam as atividades ao ar livre.

Durante a feira, estão previstas ações e apresentações no stand dos Açores que envolvem agentes públicos e privados focados num trabalho em conjunto de desenvolvimento do setor na Região, para além dos visitantes poderem experienciar uma ida aos Açores através de um trilho e de óculos virtuais disponíveis no local.

No âmbito da BTL, estão também previstas iniciativas que visam uma maior proximidade aos visitantes, nomeadamente a construção de pranchas de surf em criptoméria, no Centro Comercial Vasco da Gama, e a corrida “Free Running Azores”, a 18 de março, num percurso de 10 quilómetros no Parque das Nações.

Os Açores estão em destaque entre todas as regiões de Portugal, liderando os crescimentos registados no setor do turismo, que se refletiram em mais de 1,9 milhões de dormidas em 2016, já com os dados de todas as tipologias de alojamento apurados.

Este valor representa um aumento de 26% relativamente a 2015, num crescimento que se verificou generalizadamente em todos os mercados de turistas que visitam os Açores.

Com uma representação de 41% em 2016, o mercado nacional é um dos principais mercados emissores da Região, no qual o Governo dos Açores continua empenhado em manter a sua atuação de acordo com o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo.