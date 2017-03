JSD Câmara de Lobos visita Convento de São Bernardino

No passado sábado, dia 11 de Março, o núcleo de freguesia da JSD Câmara de Lobos promoveu uma visita ao Convento de São Bernardino. A visita esteve a cargo de Frei Nélio, responsável pelo histórico Convento, e contou com a presença de mais de três dezenas de participantes. Entre estes, compareceram nesta iniciativa o deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Higino Teles, o Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt e a Presidente da Concelhia da JSD Câmara de Lobos, Sofia Araújo Figueira. Para além dos muitos militantes que afluíram a esta actividade, acolheu-se igualmente nesta visita, pessoas sem filiação política que quiseram participar.

Esta visita surgiu, de acordo com Diana Ferro Andrade, Presidente do núcleo de freguesia da JSD Câmara de Lobos, no âmbito das obras de recuperação ao Convento de São Bernardino, dando a conhecer à população interessada as especificidades deste edifício, que constitui um marco na história e cultura camaralobense. Por outro lado, Sofia Araújo Figueira, salientou o benefício que as visitas feitas ao Convento de São Bernardino podem ter na economia local, pois sendo este um monumento de interesse municipal, e tendo em conta o património arquitectónico edificado em conjunto com a dimensão espiritual que representa, possui potencial para se enquadrar nos roteiros turístico-religiosos da Madeira, engrandecendo o Concelho de Câmara de Lobos.